Maroc: l’historien Maati Monjib condamné à un an de prison ferme

Je suis scandalisé par cette décision. C’est une mesure presque de vengeance contre Monsieur Maati Monjib malheureusement, parce que depuis bientôt cinq années qu’on vient à l’audience, que le juge fait renvoyer le dossier, et personne n’a cru pouvoir clôturer cette procédure abusive. Et maintenant qu’il n’est pas là, on se précipite pour le condamner à un an en violation de tous les moyens de défense qui devraient être respectés par le tribunal et par le juge qui a statué. On ne l’a pas convoqué, on ne l’a pas invité, on ne l’a pas transporté à l’audience pour qu’il se défende. Comment une justice peut condamner quelqu’un qui est dans l’impossibilité de se défendre. C’est ça. Comment expliquer cette décision? Est-ce qu’on peut la qualifier comme une procédure normale? Non, c’est impossible. C’est un abus de droit. C’est une décision inique. C’est tout!