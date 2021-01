RDC: l’ancien président de la Céni, Daniel Ngoy Mulunda, condamné à 3 ans de prison

Daniel Ngoy Mulunda, ancien président de la Céni en RDC. losako.afrikblog.com

Texte par : RFI Suivre 2 mn

L’ancien président de la Commission électorale nationale indépendante a été condamné, mercredi, le tribunal de grande instance de Lubumbashi, à trois ans de prison ferme pour « incitation à la haine tribale, propagation de faux bruits et atteinte à la sûreté intérieure de l’État ». Cette condamnation provoque des remous. Dans les rangs de la coalition de l’ex-président Joseph Kabila on parle d'un scandale quand du côté de la société civile la procédure et l'interpellation du pasteur ont été critiquées.