Compétition algéro-marocaine par vaccins interposés

Le Maroc a jeté son dévolu sur le vaccin chinois Sinofarm. Son voisin algérien a opté pour le Russe, Spoutnik V. Ernesto Benavides AFP

Le Maroc a déjà reçu une partie des deux millions de doses du vaccin britannique Astra Zeneca. L’Algérie devrait elle aussi recevoir le même nombre de doses. Les Chinois sont présents au Maroc et les Russes en Algérie. Alger a reçu 500 000 doses de Spoutnik V et commence la vaccination aujourd’hui juste après le Maroc qui injecte à sa population le Sinofarm. Les deux pays sont en concurrence et cherchent chacun à être le premier en Afrique, à vacciner sa population, mais la concurrence ne s’arrête pas là : Rabat et Alger tentent de fabriquer et commercialiser les vaccins en Afrique de l’ouest.