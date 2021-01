Reportage

Danse au Mali: Fari Foni Waati, le premier festival déconfiné

Lors de l'édition 2020 du festival de danse contemporaine Fari Foni Waati à Bamako, la chorégraphe zimbabwéenne Nora Chipaumire avait diriger un groupe de danseurs africains. © Twitter @prohelvetia_jhb

Le 25 janvier, le ministère malien de la culture a invité dans un communiqué les opérateurs du secteur à la reprise des activités culturelles et à la réouverture des infrastructures et des salles de spectacles. Pour sa 5e édition, le Fari Foni Waati, festival de danse contemporaine, ouvrira donc ses portes au public ce samedi et dimanche, avec l’obligation tout de même du respect des mesures barrières.