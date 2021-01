Gabon: élections sénatoriales après la réforme de la Constitution

Depuis la dernière révision de la Constitution, Ali Bongo, chef de l’État, peut nommer quinze sénateurs. Mike Hutchings/Pool/AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les élections sénatoriales gabonaises se tiennent ce samedi 30 janvier. Les grands électeurs, à savoir les conseillers municipaux et départementaux, vont élire les 52 sénateurs qui siègeront, durant six ans, dans le nouveau Sénat remanié. En effet, les deux principales réformes ont réduit le nombre de sénateurs et autorisé le chef de l’État à nommer certains d’entre eux.