Tigré: le patron du HCR en visite dans les camps de réfugiés érythréens

En Éthiopie, pour la première fois depuis début du conflit dans le Tigré, le patron du Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés (HCR) Filippo Grandi visite ce week-end deux camps de réfugiés érythréens, sur les quatre que comptait la province avant la guerre.

La situation des réfugiés érythréens suscite beaucoup d'inquiétude depuis novembre et le début du conflit au Tigré, notamment ceux des camps de Hitsas et Shimelba, toujours inaccessibles et où de nombreux témoignages font état de massacres commis par l'armée érythréenne ainsi que de déportations massives vers l'Érythrée.

Ce samedi 30 janvier, le patron du HCR se trouvait dans l'un des deux camps demeurés intacts, Mai Ayni. Dimanche, il devrait visiter un deuxième, Adi Harush, escorté par des ministres éthiopiens de poids et le directeur de l'Agence éthiopienne pour les réfugiés.

Addis-Abeba cherche à soulager la pression, à l'heure où ses dénégations sur la présence de l'armée érythréenne dans le Tigré sont battues en brèche par de nombreux témoignages, des vidéos et des images satellite.

Aucun humanitaire et aucun journaliste n'a pu se rendre dans les camps de Shimelba et Hitsats, mais des crimes de grande ampleur semblent bien y avoir été commis. Le 15 janvier, Filippo Grandi parlait même de « violations majeures du droit international » après avoir vu des images satellite montrant « des incendies et des destructions ».

Le chef du HCR ne s'y rendra pas. Mais vendredi, pour la première fois, un ministre éthiopien a évoqué Shimelba et Hitsats lors d'une réunion privée avec des membres du Congrès et de l'administration américaine. Selon Demeke Mekonnen, ministre des Affaires étrangères, ces deux camps auraient été évacués parce qu'ils étaient « inhospitaliers » et « pas aux normes ». De plus, a-t-il dit, « l'opposition érythréenne » y aurait reçu « un entraînement militaire de la junte », c'est à dire de l'ennemi public numéro un, le TPLF.

Pour l'heure, Filippo Grandi n'a fait aucune déclaration à l'issue de sa première journée de visite.

