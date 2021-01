Burkina: report du Fespaco, une mauvaise nouvelle pour le secteur hôtelier déjà en crise

Ouagadougou, 16 mars 2020. AFP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

C’est un coup dur pour le secteur de l’hôtellerie et du tourisme au Burkina Faso. Après la semaine nationale de la culture, le Salon international de l’artisanat de Ouagadougou et maintenant le Festival panafricain du cinéma et de la télévision (Fespaco), les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour ces secteurs économiques importants.