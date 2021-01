Covid-19: l'Afrique du Sud s'apprête à lancer sa campagne de vaccination

Thabisle Khlatshwayo, une volontaire sud-africaine, s'apprêtant à recevoir un vaccin contre le Covid-19 en phase de test à Johannesbourg, le 30 novembre 2020. © AP/Jerome Delay

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Alors que l'Afrique du Sud est le pays le plus touché du continent par l’épidémie de coronavirus, avec plus de 43 000 morts et 1,4 million de contaminations, les premiers vaccins contre le Covid-19 doivent y être livrés ce lundi 1er février.