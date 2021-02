Côte d'Ivoire: la CEI publie la liste des candidats aux législatives

La Commission électorale indépendante a publié dimanche 31 janvier la liste provisoire des concurrents en lice. Près de 1 300 dossiers de candidatures ont été retenus, parmi lesquels de nombreux indépendants. Une course pour se partager les 255 sièges de députés à l’Assemblée nationale.

Avec notre correspondant à Abidjan, Sidy Yansané

Ces législatives revêtent déjà un caractère inédit. D’abord parce que la nouvelle loi électorale oblige les partis d’aligner au moins 30 % de candidatures féminines dans les circonscriptions avec plus de deux sièges à pourvoir. Les femmes restent très peu nombreuses malgré tout, car sur 1 587 postulants ayant déposé leur candidature, on n’en compte que 212.

Ensuite, parce que la plateforme EDS proche de Laurent Gbagbo décide de participer au scrutin après des années de boycott et a formé une alliance avec le PDCI, son ennemi idéologique de toujours. L’ancien président, dont le retour au pays est toujours attendu, pèsera de nouveau sur le jeu politique ivoirien, s’il remporte quelques des 255 sièges de députés.

En revanche, deux de ses fidèles alliés, Damana Adia dit Pickass et Justin Koné Katinan ont été déclarés inéligibles, les deux hommes étant toujours en exil au Ghana et ne remplissant pas la condition de résidence d’au moins cinq ans sur le territoire national.

Sur les 1 266 dossiers validés par la CEI, on dénombre également de nombreuses candidatures indépendantes, dont une quarantaine dans le district autonome d’Abidjan. Certains ayant choisi de ne pas concourir sous les couleurs de leur parti. Parmi ces indépendants, on compte Alain Lobognon, le député proche de Guillaume Soro et toujours en prison pour « complot et atteinte contre l’autorité de l’Etat », remet son siège en jeu à Fresco.

L’opposition, qui s’était rassemblée en coalition lors de la présidentielle d’octobre dernier, s’est fracturée à l’approche du scrutin législatif. Dans plusieurs circonscriptions, le FPI de Pascal Affi N’Guessan et ses alliés affronteront donc la branche pro-Gbagbo et le PDCI d’Henri Konan Bédié.

Pour sa part, le parti au pouvoir RHDP a présenté des candidats sur l’ensemble du territoire, notamment dans son fief du nord.

