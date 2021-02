Somalie: attaque meurtrière des shebabs contre un hôtel de Mogadiscio

Des ambulances attendent près du site où une bombe a explosé à Mogadiscio, la capitale somalienne, le 31 janvier 2021. © AFP - STRINGER

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Une attaque a eu lieu dimanche 31 janvier à Mogadiscio. Elle a visé un hôtel du centre de la capitale, non loin de l'aéroport international. Elle a été revendiquée par les islamistes shebabs. Des explosions et des tirs ont été entendus pendant plusieurs heures. Un bilan encore provisoire fait état d'au moins 3 morts et 6 blessés.