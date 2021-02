Le renseignement français s’inquiète d’une expansion d’al-Qaïda vers le golfe de Guinée

Des soldats français de l'opération Barkhane en patrouille au Mali. © AFP/Pascal Guyot

Al-Qaïda au Sahel développe actuellement un « projet d'expansion » vers le golfe de Guinée, en particulier la Côte d'Ivoire et le Bénin, a assuré lundi Bernard Emié, patron du renseignement extérieur français. Le chef de la Direction générale de la sécurité extérieure, DGSE, a montré des images d'une réunion, tenue en février 2020, rassemblant dans le centre du Mali les plus hauts responsables locaux de la centrale jihadiste. Réunion qui, selon lui, avait pour but de préparer des opérations de grande ampleur.