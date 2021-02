RDC: quels sont les candidats pour le poste de Premier ministre?

Le président congolais, Félix Tshisekedi. Tchandrou Nitanga / AFP

En RDC, après la démission de Sylvestre Ilunga, on attend la désignation d’un nouveau Premier ministre. Selon l’entourage du chef de l’État, Félix Tshisekedi souhaiterait le nommer avant le prochain sommet de l’Union africaine, prévue les 6 et 7 février. La RDC va prendre la tête de l’organisation panafricaine et le président congolais aimerait bien montrer que la page de la crise politique est complétement tournée dans son pays. La tâche est pourtant loin d’être facile.