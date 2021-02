Congo: le directeur de publication de «Sel-Piment» arrêté

Au Congo-Brazzaville, le journaliste Raymond Malonga, directeur de publication de l'hebdomadaire satirique « Sel-Piment », a été incarcéré hier, mardi 2 février, à la maison d'arrêt de Brazzaville sur ordre du procureur de la République pour n'avoir pas répondu à deux de ses convocations. La publication du journal a été suspendue.

Publicité Lire la suite

Il serait reproché au journaliste d'avoir diffamé la femme d'un dignitaire du pouvoir.

Mais Joe Ebina Washington, membre de la société civile et défenseur des droits de l'Homme, dénonce l'arrêt de « Sel-Piment ». Joint par Jeanne Richard, du service Afrique de RFI, il estime que cette arrestation est excessive et envoie un mauvais signal à deux mois de l'élection présidentielle du 21 mars prochain. « Nous demandons la libération évidemment de Raymond Malonga parce que les conditions de son arrestation sont inadmissibles. Il est souffrant, il est dans une clinique de Brazzaville. Et d’après le rapport que nous avons reçu, la police l’a arrêté et directement il a été conduit au tribunal et après écroué à la maison d’arrêt.

Cette méthode que nous considérons outrageuse est incompréhensible ! Je crois qu’il y a d’autres méthodes, je crois que les journalistes ont une représentation au ministère de la Communication. Il y a une autre méthode pour au moins qu’il soit écouté ou bien qu’il y ait une autre procédure.

►À lire aussi : au Congo-B, dans une situation critique, la presse pousse la sonnette d'alarme

Mais qu’il soit arrêté manu militari, nous pensons que cette arrestation est excessive. Surtout que nous sommes dans une période assez sensible dans la mesure où les élections sont à peu près dans deux mois. Donc, arrêter un journal et arrêter sa publication, cela pose problème sur la liberté des journalistes au Congo Brazzaville ! »

►À lire aussi : Congo-Brazzaville: trois journaux sanctionnés

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne