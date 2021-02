Grippe aviaire au Sénégal: sur les marchés, éleveurs et clients s'interrogent

Au marché de Grand Dakar, le 2 février 2021. © Charlotte Idrac/RFI

RFI

Après la découverte d’un foyer dans une ferme de la région de Thiès fin décembre, la grippe aviaire a touché le parc national des oiseaux du Djoudj, au nord du pays, et causé la mort d’au moins 750 pélicans blancs. Des cas ont aussi été confirmés en Mauritanie, non loin de la frontière. Plusieurs Etats ont interdit l’entrée de volailles du Sénégal sur leurs territoires. C’est la première fois que le pays est concerné par la grippe aviaire. Dans la région de Dakar, éleveurs, vendeurs et clients s’interrogent.