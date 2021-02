Madagascar: les agents forestiers désarmés face au pillage des forêts

Les Hauts Plateaux ont perdu leur couvert forestier. Sur la Grande Île, la déforestation induit également un phénomène de désertification problématique pour les 80% de la population qui vivent de l'agriculture, l'élevage et de l'agroforesterie. © RFI / Sarah Tétaud

À Madagascar, 7 agents forestiers ont perdu la vie dans l’exercice de leur mission en 2020. Et le nouvel incident d'il y a deux semaines, qui a causé la mort d’un gendarme et de deux habitants dans une aire protégée du centre de l’île, ravive les tensions au sein de ce corps de paramilitaires. Tous se sentent délaissés. Ils réclament la dotation d’une arme de fonction, pour faire face aux trafiquants et pilleurs des forêts, généralement armés.