Centrafrique: la compagnie aérienne RwandAir a atterri pour la première fois à Bangui

Un avion portant le logo de la compagnie rwandaise, RwandAir. PASCAL PAVANI / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le vol inaugural s’est posé ce mercredi. Il inaugure deux rotations par semaine, Bangui- Douala-Kigali, qui vont permettre de désenclaver un peu plus la Centrafrique. Mais aussi resserrer un peu plus liens entre la RCA et le Rwanda.