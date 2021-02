Congo-B: Mathias Dzon dépose sa candidature pour la présidentielle

Plusieurs personnalités, dont le président sortant Denis Sassou-Nguesso qui cumule 36 ans à la tête du pays, ont annoncé jusque-là qu’elles prendront part à la présidentielle du 21 mars. L’ancien ministre des Finances Mathias Dzon, 73 ans, a fait un pas de plus mercredi 3 févier en déposant son dossier de candidature à la Direction générale des affaires électorales (DGAE) ,qui l’a enregistré.

Avec notre correspondant à Brazzaville, Loïcia Martial

Selon son entourage, l’ancien argentier a payé sa caution de 25 millions de francs CFA lundi. Mercredi, il est allé déposer son dossier de candidature à la DGAE en compagnie d’une fourchette de ses militants.

Mathias Dzon a lu un message dans lequel il a assuré l’opinion nationale et internationale qu’il était bien portant, en témoigne le certificat médical joint à son dossier, délivré par trois médecins de la Cour constitutionnelle. Il a ensuite répondu aux questions des journalistes.

« Je suis un candidat rassuré, rassuré parce que c’est le devoir qui me le commande. Ce devoir on l’assume sans rechigner. Nous participons à cette élection parce que la sanction du vote se fait dans l’urne. S’agissant de mes chances, je ne sais pas si normalement quelqu’un peut me battre. Je vais pour gagner. Que chaque Congolais mette son bulletin (dans l’urne) et c’est ce bulletin qui comptera pour le choix de celui qui dirigera les destinées de notre pays », a déclaré le candidat.

Ancien cadre de la Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC), ministre des Finances entre 1997 et 2002, Mathias Dzon a été également député de la première circonscription de Gamboma dans les Plateaux (Centre) entre 1992 et 1997. Il tente la chance pour la deuxième fois à l’élection présidentielle après 2009.

