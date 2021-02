Covid-19: le Maroc poursuit sa campagne de vaccination

Le Maroc a été le premier pays d'Afrique à lancer sa campagne de vaccination contre le Covid-19, le 28 janvier dernier. Basée sur deux vaccins, le chinois Sinopharm et le britannique Astra-Zeneca, cette campagne a pour objectif d'immuniser 25 millions d'adultes marocains, soit 80% de la population. Depuis le démarrage de la campagne, 126 000 personnes ont déjà été vaccinées.

Avec notre correspondante à Casablanca, Nina Kozlowski

Devant le complexe sportif l’Idéal ce mercredi matin à Casablanca, plusieurs policiers et militaires gèrent le ballet incessant des candidats à la vaccination. Derrière les grilles de sécurité s’élèvent des tentes blanches où des dizaines de médecins et infirmières vaccinent en moyenne 150 personnes par jour.

Akima, venue accompagner son père de 75 ans, salue l’organisation de la campagne. « Grâce à Dieu, on a trouvé que tout a été facilité et l'ordre était respecté. Ça contredit tous ceux qui pensent que le Maroc n'est pas un pays ordonné. Grâce à Dieu, tout était en ordre, dès l'entrée nous sommes conseillés pour savoir où aller. Nous sommes rentrés, il a fait son vaccin directement, s'est reposé 10 minutes, puis nous sommes partis. Dieu merci, tout s'est bien passé ».

Même son de cloche du côté de Mohammed, enseignant, qui a obtenu un rendez-vous en quelques jours. « C'est hyper bien organisé, bravo ». Plutôt tatillon et au fait de l'actualité, Mohammed a même su quel vaccin lui a été administré : « Le vaccin AstraZeneca, j'ai posé la question et ils m'ont répondu ».

Après cette première injection, les vaccinés devront revenir dans 28 jours pour recevoir la seconde dose. Entre temps, ils seront régulièrement contactés par une équipe médicale afin de noter d'éventuels effets secondaires.

Pour l'instant, les premières injections sont réservées en priorité aux professionnels de la santé de plus de 40 ans, aux autorités publiques, aux militaires, aux enseignants de plus de 45 ans, mais aussi aux plus de 75 ans.

