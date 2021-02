Présidentielle au Niger: le MNSD et le MPR appellent à voter Mohamed Bazoum au second tour

Le leader du PNDS (Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme) Mohamed Bazoum (g) à Niamey. AFP

Au Niger, ça y est, le MNSD et le MPR, les deux partis politiques dont les candidats sont arrivés troisième et quatrième au premier tour de l'élection présidentielle du 27 décembre ont choisi leur camp pour le second tour du 21 février. Ils appellent leurs militants à voter pour le candidat du PNDS au pouvoir, Mohamed Bazoum.