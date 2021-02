États-Unis: «solidarité et respect mutuel» les premiers mots du président Biden à l'Afrique

C'est la première prise de parole du nouveau président américain sur l'Afrique. À la veille du 34e sommet de l'Union africaine, Joe Bien a adressé ce matin un message vidéo aux chefs d'États qui participeront à la rencontre. Il explique vouloir engager son administration dans un travail commun avec les pays du continent. Le message du président américain est dans la droite ligne de ce que les observateurs pressentaient de la nouvelle diplomatie américaine à l'endroit du continent.

Ce qui frappe tout d'abord c'est le ton employé par Joe Biden : un ton qui tranche avec celui de son prédécesseur, extrêmement respectueux, solennel. « Mon administration s’engage à reconstruire nos partenariats autour de la planète et se réengager avec les institutions internationales comme l’Union africaine […] Nous devons tous travailler ensemble pour faire avancer notre vision partagée d’un meilleur futur », indique ainsi le président américain.

Joe Biden parle du destin qui unit les pays du continent et le reste du monde. Face à des défis partagés, il parle d’égal à égal aux chefs d’État. « Rien de tout cela ne sera facile, mais les États-Unis se tiennent déjà prêts à être votre partenaire, dans la solidarité, le soutien et le respect mutuel. Nous croyons dans les nations de l'Afrique. Dans l'esprit d'entreprenariat et d'innovation qui existe à travers tout le continent. Et même si les défis qui nous attendent sont importants, il n'y a aucun doute que nos nations, nos peuples, l'Union africaine sont à la hauteur de la tâche. »

« La prospérité pour tous »

Le président américain parle beaucoup d'avenir dans son allocution, un futur fait d'échanges commerciaux et d'investissements dans le but d'atteindre « la prospérité pour tous ». Joe Biden promet une diplomatie renforcée pour tenter de résoudre les conflits. Il souhaite également promouvoir les droits de l'homme en prêtant une attention toute particulière à ceux des femmes, des jeunes filles et de la communauté LGBTQ.

Enfin, il souligne le défi que représentent la santé mondiale, avec l'épidémie de Covid-19, et les bouleversements climatiques qui ont causé « beaucoup de souffrances » selon ses mots. Le président parle là encore de travail commun, avec les différentes institutions africaines, notamment l'Africa CDC, la structure qui s'occupe des questions sanitaires à l'Union africaine.

En conclusion, le chef de l’État américain espère pouvoir se rendre en personne au prochain sommet. Un vœu dont on ne sait pas pour l'instant s’il pourra être réalisé, mais qui en dit long sur la nouvelle tonalité du discours présidentiel américain sur l'Afrique

