Algérie: les députés en appellent à Joe Biden sur la question du Sahara Occidental

En Algérie, les parlementaires en appellent au nouveau président américain. Deux semaines après l'investiture de Joe Biden, les deux chambres du Parlement algérien ont rédigé une lettre, pour lui demander de revenir sur la décision de son prédécesseur concernant le Sahara occidental. En décembre 2020, Donald Trump a reconnu la souveraineté marocaine sur ce territoire, alors que le Maroc officialisait la normalisation de ses relations avec Israël.

Publicité Lire la suite

Les groupes des deux chambres du parlement algérien, l'Assemblée populaire nationale et le Conseil de la nation, adressent leur lettre au nouveau président américain, pour « booster le processus de règlement au Sahara occidental, conformément aux règles, principes et résolutions des Nations unies ». Le texte est relayé par l'agence de presse algérienne APS et le message est également mis en avant sur la page Facebook de l'APN.

Contradiction

Dans leur courrier, les parlementaires estiment que la position de Donald Trump, qui a reconnu la souveraineté du Maroc sur ce territoire du Sahara Occidental, alors que l'ONU le considère comme non autonome. est en contradiction avec les positions américaines sur ce dossier, et avec la légalité internationale. L'Algérie, soutien traditionnel des indépendantistes du Front Polisario, plaide pour sa part en faveur d'un référendum d'auto- détermination.

►À lire aussi: Sahara occidental: la colère de l'Algérie après l'annonce de Donald Trump

Tout en félicitant Joe Biden pour son élection, environ deux semaines après sa prise de fonction, les parlementaires algériens lui demandent donc de revoir le décret signé par son prédécesseur. La semaine dernière, interrogé sur la position américaine sur cette question, le secrétaire d'Etat américain Anthony Blinken semblait indiquer qu'aucune décision n'avait été prise pour le moment.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne