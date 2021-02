En Guinée, quelles perspectives pour l’UFDG, le parti de Cellou Dalein Diallo?

Cellou Dalein Diallo, chef de file de l'opposition, conteste toujours les résultats de la présidentielle. RFI/Carol Valade

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Hier, le juge des référés s’est jugé incompétent et a rejeté mercredi 3 février la demande de réouverture du quartier général et du siège de l’UFDG à Conakry. Ces structures avaient été placées sous la surveillance des forces de défense et de sécurité depuis le 20 octobre, suite à des enquêtes menées par les autorités. Comment le parti compte-t-il désormais militer ? Quelles sont ses priorités ?