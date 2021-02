Quatre mafieux italiens lourdement condamnés en Côte d'Ivoire

Richard Adou, procureur de la République d'Abidjan (ici en 2016). SIA KAMBOU / AFP

Quatre Italiens ont été condamnés à une peine de vingt ans de prison et 100 millions de FCFA d’amendes. Ces hommes étaient poursuivis pour trafic de cocaïne, association de malfaiteurs, détention illégale d’armes et blanchiment de capitaux. Ils sont tombés en juin 2019 lors d’une opération menée par les polices ivoirienne, française, italienne et brésilienne.