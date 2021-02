Sénégal : lancement d’une plateforme culturelle et musicale, Kandang

Les chanteurs et musiciens de retour dans les restaurants de Dakar, en octobre 2020, avant les restrictions sanitaires. RFI/Théa Ollivier

Au Sénégal, la plateforme culturelle Kandang - qui fait référence à l’expression en wolof qui signifie « Un Bracelet Seul Ne Tinte Pas ! » - a été officiellement lancée, samedi 6 février. Une plateforme qui a pour objectif de réunir et de rendre davantage visibles les artistes des musiques actuelles, comme le jazz, afrofusion, reggae, afrobeat, électro, spam, etc. Pour cause de restrictions sanitaires, concerts et tables rondes ont dû se ternir de façon digitale.