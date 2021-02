Centrafrique: les forces armées reprennent la ville de Bouar

Les forces armées centrafricaines (Faca) ont annoncé avoir repris la ville de Bouar le mardi 9 février 2021. © FLORENT VERGNES / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le 13 janvier, la CPC, une coalition de six groupes armés parmi les plus importants du pays, ont entamé une descente vers Bangui tentant une prise de la capitale. Depuis, les forces centrafricaines appuyées par leurs partenaires russes et rwandais reprennent du terrain. Et mardi 9 février c’est une ville particulièrement stratégique qui a été reprise, ont annoncé les autorités.