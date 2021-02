Guinée: cinq ans de prison ferme pour l’opposant Mamadi Condé

C’est avec consternation que nous avons accueilli cette décision. Nous estimons que le tribunal a exagéré dans le prononcé de la peine consécutive à l’infraction reprochée à monsieur Condé. Monsieur Condé n’est pas le seul qui est mis en cause dans de tels faits. À longueur de journée, de l’autre côté, nous voyons des communicants qui profèrent des propos plus violents, plus insolents que ceux que l’on reproche à monsieur Condé. Maintenant, nous ne comprenons pas que l’impunité soit garantie dans un camp et la répression soit le moteur de poursuites de l’autre côté. Nous n’acceptons pas cette décision, nous la rejetons purement et simplement. Nous allons, dans les minutes à venir, formaliser notre recours et nous estimons que le droit sera dit en appel, que cette peine sera sensiblement diminuée en appel.