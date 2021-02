Suspension de la vaccination en Afrique du Sud: les soignants entre colère et amertume

Elle devait commencer dans les prochains jours par les personnels de santé censés recevoir le vaccin AstraZeneca. Plus d'un million de doses ont été commandées, l'équivalent du nombre de soignants dans le pays. Mais une étude réalisée par une université de Johannesburg montre que ce vaccin est moins efficace sur le variant sud-africain.

Avec notre correspondant à Johannesbourg, Romain Chanson

Comme plus de 34 000 soignants, le docteur Francesca Conradie s'était inscrite en ligne pour recevoir le vaccin AstraZeneca. La campagne de vaccination était imminente. L'annonce de sa suspension porte un coup à son moral.

« Franchement, ça me déprime un peu. Pour autant, je continue à penser que les vaccins sont la solution. Parmi mes collègues, les infirmières et infirmiers avec qui je travaille sont un peu plus hésitants. Mais grâce à mes connaissances scientifiques, il suffit que je leur explique de façon rationnelle comment fonctionnent les vaccins et ils sont volontaires pour se faire vacciner. »

Les mauvais résultats du vaccin AstraZeneca risquent de saper la confiance d'une partie des personnels de santé qui était réticente à se faire vacciner. C'est la crainte de Kevin Halama, porte-parole du syndicat hospitalier Hospersa qui représente 60 000 salariés.

« C'est très décevant. Après tout le travail de terrain que l'on a fait auprès de nos membres pour faire accepter la campagne de vaccination... et maintenant on fait un pas en arrière. Notre position est claire : nous supportons le processus de vaccination, peu importe d'où provient le produit. »

Désormais, ce sont les doses du vaccin Johnson&Johnson qui sont attendues dans les prochains jours pour relancer la campagne de vaccination.

Le gouvernement sud-africain cherche à diversifier ses sources d'approvisionnement. Des discussions sont en cours avec les producteurs des vaccins Spoutnik V, Sinopharma, Moderna et Novavax.

