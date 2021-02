Affaire Chebeya en RDC: pourquoi les ONG se méfient de la justice militaire

A la Cour militaire, ouverture du procès de huit policiers accusés du meurtre de Floribert Chebeya, à Kinshasa le 12 novembre 2010. AFP/Gwenn Dubourthoumieu

Texte par : Sonia Rolley Suivre 3 mn

La mobilisation grandit après les révélations de RFI sur l’assassinat de Floribert Chebeya et Fidèle Bazana, 117 ONG interpellent la justice militaire et l’exécutif congolais. Elles leur demandent à la fois de rouvrir le procès, de sécuriser le lieu de sépulture présumé de Fidèle Bazana et d’arrêter les généraux Numbi et Djadjidja cités dans l’enquête de RFI. Si ces organisations en appellent au président Tshisekedi, c’est qu’elles ne sont pas en confiance avec la justice militaire. Il y a eu deux procès dans cette affaire, tous deux très critiqués.