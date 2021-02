Bénin: l'émissaire de l'ONU Ibn Chambas appelle au dialogue en vue de la présidentielle

Le représentant du secrétaire général des Nations unies en Afrique de l'Ouest, Mohammed Ibn Chambas, a constaté «des divergences» en vue de la présidentielle et invite «au dialogue». (image d'illustration) AFP PHOTO / SEYLLOU

RFI

Ibn Chambas, représentant spécial du secrétaire général de l’ONU en Afrique de l’Ouest et du Sahel a bouclé sa mission au Bénin. Il a rencontré, société civile, commission électorale, Cour constitutionnelle, opposition, majorité, communauté internationale et le chef de l’Etat. Patrice Talon l’a reçu en dernier avec son ministre des affaires étrangères. Face aux « divergences entre la majorité au pouvoir et l’opposition », le diplomate préconise de privilégier le dialogue.