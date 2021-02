L'Éthiopie annonce la fermeture de camps de réfugiés érythréens dans le Tigré

La fermeture du camp de réfugiés érythréens d’Hitsats, dans le nord de l’Ethiopie, est justifiée par l'agence éthiopienne des réfugiés pour des raisons d'insalubrité (image d'illustration). © RFI/Cécile Debarge

L'agence éthiopienne des réfugiés justifie la fermeture des camps de réfugiés érythréens de Hitsats et Shimelba par les conditions qualifiées d'insalubres dans ces camps, alors que l'ONU, de nombreux témoignages et des enquêtes basées sur des photos satellites indiquent qu'ils ont été détruits pendant les combats et vidés de leurs habitants.