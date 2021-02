Maroc: scandale après une vidéo qui montre des policiers espagnols frapper des mineurs migrants

C’est une vidéo qui enflamme internet. Filmée en janvier 2021, elle montre, dans un centre d’accueil pour mineurs de la région de Tafira, aux Canaries, en Espagne, des policiers tabasser littéralement des jeunes migrants marocains.

C’est une vidéo d’un peu plus de quatre minutes, filmée depuis un étage du bâtiment. On y voit des adolescents suppliant les policiers d’arrêter de les rouer de coups. L’un des jeunes est allongé sur le ventre. Il est immobile et semble avoir perdu connaissance.

Tout au long de la scène, les policiers ne semblent tenir aucun compte des cris de ces jeunes recroquevillés sur le sol et qui sont giflés et frappés en permanence. Des images qui ont donc fait le tour des réseaux sociaux, si bien que Rabat a convoqué l’ambassadeur espagnol et exigé que des mesures disciplinaires soient prises à l’encontre des policiers mis en cause.

Aux Canaries, la presse décline sa propre version de l’affaire. Elle invoque des menaces proférées par l’un des mineurs marocains, contre des employés du centre d’accueil, d’où l’intervention policière. Et elle va même jusqu’à affirmer que l’adolescent allongé au sol faisait semblant d’être inanimé.

Ces images interviennent dans un climat de plus en plus tendu sur l’archipel des Canaries, entre migrants et autorités espagnoles, avec en toile de fond une brusque accélération de l’immigration. D’après le Haut-Commissariat de l’ONU pour les Réfugiés (HCR), l’an dernier, quelque 25 000 migrants sont arrivés illégalement par la mer aux Canaries et la moitié d’entre eux venait du Maroc.

