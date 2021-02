Nigeria: lancement du colossal chantier de voie ferrée entre Kano et Maradi au Niger

Le Nigeria a inauguré, ce mardi 9 février, le lancement des travaux de construction d’une nouvelle ligne de chemin de fer. Elle doit relier la ville de Kano, dans le Nord, à celle de Maradi, une ville du sud du Niger voisin. Coût de l’opération : près de deux milliards de dollars. Un projet qui a été approuvé par Abuja en septembre dernier, malgré la crise sanitaire.

Le gouvernement nigérian poursuit son programme des grands travaux, alors que la crise sanitaire mondiale a plongé le pays dans la récession à la fin de l’année dernière. La voie ferroviaire Kano-Abuja fait partie d’une série de projets visant la réalisation d’infrastructure d’envergure. Abuja estime que cette ligne de chemin de fer de 284 kilomètres, prolongée au Niger, son voisin du Nord, est cruciale pour relier la première économie du continent au reste de l’Afrique de l’Ouest.

D’ici près de trois ans -les travaux sont estimés à 32 mois-, le Niger sera donc l’un des grands gagnants du projet. Même si la ligne est à une voie, elle favorisera les échanges commerciaux entre le Niger enclavé et le reste du monde, en lui ouvrant l’accès aux ports nigérians de Lagos et de Lekki, à plus de 1 200 kilomètres au sud. Les travaux de ce tronçon seront réalisés par le groupe de BTP portugais Mota-Engil.

Du côté du Nigeria, la construction de la voie ferrée Kano-Maradi fait partie d’un plan d’aide à la reconstruction des régions du Nord. Ces régions ont particulièrement souffert ces dix dernières années suite aux actions terroristes du groupe Boko Haram.

