RDC: les familles de Chebeya et Bazana demandent l’arrestation du général John Numbi

Le général congolais John Numbi (D). AFP / Marco Longari

Les réactions se multiplient après l’enquête de RFI sur l'assassinat des militants des droits de l'homme, Floribert Chebeya et Fidèle Bazana en 2010. Deux policiers ont témoigné à visage découvert et ont avoué y avoir eux-mêmes participé. Les familles, elles, demandent la réouverture du procès et que les responsabilités soient établies au plus haut niveau. Elles demandent notamment l’arrestation du général John Numbi avec qui Floribert Chebeya avait rendez-vous le jour de son assassinat.