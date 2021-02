Sénégal: en Casamance, les populations marquées par la fuite de leurs villages

Moulaye Gassama, victime d’une mine antipersonnel en 1996. Deux ans plus tard, tous les habitants de son village, Saliote, ont quitté les lieux.

Au Sénégal, l’armée a repris le contrôle des bases du Mouvement des forces démocratiques de Casamance, sur le front sud, à la frontière avec la Guinée Bissau après deux semaines d’opérations, notamment aériennes. Cela fait près de quarante ans que la Casamance est agitée par un conflit latent entre l’État et le mouvement indépendantiste très divisé.

De notre envoyée spéciale, Charlotte Idrac

Moulaye Gassama est aujourd’hui tailleur. Il s’avance avec des béquilles. C’est en 1996 qu’il a sauté sur une mine près de son village de Saliote, il avait 9 ans à l’époque: «j’allais aux champs, je rentrais à la maison vers 18h. Les gens qui m’accompagnaient disaient 'viens, il fait nuit'. J’ai dit ; je ne peux pas bouger ».

Qui avait posé cette mine antipersonnel ? Impossible de la savoir. Mais deux ans plus tard, après plusieurs incidents et attaques, tous les villageois de Saliote ont quitté les lieux.

Ceux de Bafata, eux, étaient déjà partis, dès 1992, il y a près de trente ans. C’était au mois d’octobre se souvient le chef du village, Malamine Preira : « Ils ont brûlé le village. »

Depuis, il se rend sur son champ d’anacarde régulièrement pour récolter les noix de cajou, mais ne reste que quelques heures près du village abandonné : « C'est un risque. Tu ramasses, les gars viennent et t’arrachent, c’est un risque».

L’armée affirme désormais que les populations peuvent rentrer en sécurité. Malamine Preira lui, préfère encore attendre : « On va attendre jusqu'au mois d'avril. On verra si on peut retourner là-bas».

