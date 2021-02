Reportage

Soudan: le contingent sénégalais de la force onusienne au Darfour sur le départ

Un membre du contigent sénégalais de la Minuad, déployé au Darfour à el-Fasher, Soudan, en février 2021. © RFI/Abdulmonam Eassa

RFI

Les tensions se poursuivent au Darfour. Ce mardi, des manifestations contre la vie chère ont éclaté à Nyala. Juste avant, des incidents intercommunautaires ont eu lieu à el-Fasher. La ville abrite la base logistique de la Minuad. La mission onusienne n’intervient plus depuis le 31 décembre, car elle a terminé son mandat. Les contingents étrangers ne patrouillent plus et rentrent chez eux peu à peu. Comme les 138 Sénégalais issus des rangs de la gendarmerie.