Côte d'Ivoire: le FPI pro-Gbagbo s'impatiente et demande le retour de l'ancien président

Les partisans de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo demandent toujours son retour au pays. (image d'illustration) Jerry Lampen/Pool via REUTERS

Laurent Gbagbo vit à Bruxelles depuis son acquittement en première instance par la CPI en janvier 2019. Début décembre, il a reçu des autorités ivoiriennes deux passeports, l’un diplomatique et l’autre ordinaire, dans la perspective d’un retour au pays. Assoa Adou, secrétaire général du FPI pro-Gbagbo a d’ailleurs été reçu une nouvelle fois par le Premier ministre Hamed Bakayoko début janvier pour discuter de ce retour. Et depuis, plus de contacts déplore Assoa Adou dans un communiqué.