Les eurodéputés condamnent l'enlèvement de l'opposant rwandais Paul Rusesabagina

Paul Rusesabagina (au centre) le 14 septembre 2020 dans un tribunal de Kigali, capitale du Rwanda. AP - Muhizi Olivier

Texte par : RFI

L'opposant rwandais est incarcéré depuis août dernier et en attente de son procès qui doit commencer le 17 février pour terrorisme, meurtre et financement de rébellion notamment. Les députés européens demandent une enquête internationale, indépendante, transparente sur son transfert et son arrestation.