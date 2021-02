Reportage

Soudan: la hausse du prix du carburant accable les Darfouris

Au Darfour, le prix du carburant est encore plus élevé que dans le reste du Soudan en raison notamment des coûts de transport (image d'illustration). AFP - ASHRAF SHAZLY

L’instabilité du Darfour continue. Mercredi, un enfant est mort en marge d’une manifestation étudiante. Une colère accentuée par la crise économique et l’inflation galopante. Dans le secteur crucial de l’essence, le gouvernement a stoppé les subventions en octobre dernier. Résultat : les prix du carburant montent et étranglent les Soudanais, notamment au Darfour, où il est déjà plus cher que dans le reste du pays.