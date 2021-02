Éthiopie: HRW accuse l'armée de crimes de guerre au Tigré

On essayait de comprendre quelles auraient pu être les cibles. Et on a trouvé aucune évidence, que les cibles avaient, en fait, une valeur militaire. Donc je pense que c’est vraiment une question à laquelle le gouvernement éthiopien doit répondre : quelles étaient les cibles militaires ? On a aussi trouvé à Mekele, que les forces spéciales de Tigré étaient parties de la ville, avant que les bombardements ne commencent. Les hôpitaux ont été vite submergés. Il y a eu beaucoup de gens qui ne pouvaient pas avoir accès aux hôpitaux. On a parlé avec des gens qui enterraient très rapidement les corps, mais on pense vraiment que ce nombre de morts et de blessés pourrait être beaucoup plus élevé. Il y a encore des restrictions sur le mouvement. Les gens ont très peur de bouger. Donc on a aussi peur que les individus qui sont blessés n’aient pas accès aux centres de santé qui eux-mêmes aussi ont été ciblés au cours des attaques initiales mais aussi au cours de pillages significatifs dans les trois derniers mois.