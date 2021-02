Le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh rencontre Emmanuel Macron à Paris

Cela fait longtemps que les présidents français invitent des dictateurs comme Ismaël Omar Guelleh et à chaque fois, ils les caressent dans le sens du poil. Cette fois-ci, nous pensons que ce sera peut-être différent, nous attendons que M Macron dise à Ismaël Omar Guelleh que 43 ans, ça suffit, et il faut qu’il cède sa place. Parce que sinon, le Djibouti sera perdu pour son peuple, pour la France et pour tous les pays qui y sont présents militairement. Aujourd’hui, le Djibouti est dans une pente très raide et peut sombrer d’un moment à l’autre. Il faut qu’il y ait une ouverture politique, et il ne faut plus des élections comme avant, mais des élections libres et transparentes, garanties par la communauté internationale dont la France. Sinon c’est peine perdue.