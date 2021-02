Le président Tebboune de retour en Algérie après son hospitalisation en Allemagne

Le chef de l'État, âgé de 75 ans, a regagné son pays vendredi 12 février, après un mois d'hospitalisation en Allemagne. Selon les autorités, il y a subi une opération du pied, consécutive à des complications post-Covid. Il avait déjà passé deux mois dans ce même pays fin 2020 après avoir été touché par le coronavirus.

C'est un Abdelmadjid Tebboune sans masque qui a débarqué à l'aéroport militaire de Boufarik, à l'ouest d'Alger. Selon les images de la télévision publique TVA3, il y a été accueilli par plusieurs hauts responsables, dont le Premier ministre Abdelaziz Djerad, les présidents des assemblées et le chef d'état-major Saïd Chanegriha.

Parti en Allemagne fin octobre après avoir contracté le coronavirus, selon les autorités, il n'était jusque-là revenu qu'une dizaine de jours fin décembre-début janvier, avant de regagner Berlin pour la suite de son « protocole thérapeutique ».

Son opération au pied, le 20 janvier, a été « un succès » selon la présidence, et il avait jeudi remercié par téléphone son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier pour la qualité des soins reçus.

Ce séjour médical prolongé a suscité de nombreuses rumeurs et interrogé sur la stabilité du pouvoir, dans un pays où le souffle du Hirak est loin d'être retombé, près de deux ans après le début du mouvement.

À l'agenda du chef de l'État : une nouvelle loi électorale à faire adopter au Parlement en vue d'organiser des législatives et des élections locales d'ici à la fin de l'année, un possible remaniement, et surtout une crise sociale et économique aigüe en raison de la panne sèche du marché mondial des hydrocarbures.

