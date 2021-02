Sénégal: 4 présumés jihadistes ont été inculpés

Ils sont poursuivis notamment pour « association de malfaiteurs » et « actes d’appui au terrorisme ». Ces quatre personnes ont été arrêtées le mois dernier à Kidira, dans l’est du pays, ville frontalière du Mali. Elles sont soupçonnées d’être liées à la Katiba du Macina dirigée par le jihadiste malien Amadou Kouffa.

Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac

Leur avocat le confirme : les quatre personnes arrêtées à Kidira ont été écrouées pour les besoins de l’enquête. Mais « il n’y a aucune preuve matérielle dans ce dossier », affirme maître Abdy Nar Ndiaye joint ce vendredi matin. Selon lui, à ce stade, les « investigations n’ont pas corroboré les charges ».

Les inculpés étaient-ils inscrits sur des groupes WhatsApp liés à la mouvance d’Amadou Koufa ? L’avocat ne le précise pas. Mais les discours du prédicateur malien trouvent un écho bien au-delà du territoire du Macina. Dans un rapport au Conseil de sécurité, au début du mois, des experts de l’ONU soulignent que « des éléments du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans, soutenus par des influenceurs islamistes radicaux, se sont implantés au Sénégal », plus précisément : « le long de la route de Kayes à Kaffrine, à Bakel, dans la région du Ferlo et dans la zone d’extraction aurifère de Saraya ».

Les autorités politiques et militaires sénégalaises sont bien conscientes de la menace à l’Est, affirment des observateurs. Un cantonnement militaire est en cours de construction à Goudiry, dans la région de Tambacounda, pour renforcer la sécurité à la frontière. Une unité des Garsi, les Groupes d’action rapides de surveillance et d’intervention, soutenus par l’Union européenne, est par ailleurs déployée à Kidira en appui des forces de sécurité intérieures.

