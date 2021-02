Sénégal: un pas de plus vers la levée de l’immunité parlementaire d’Ousmane Sonko

Ousmane Sonko, opposant sénégalais, président du parti PASTEF/ les Patriotes. RFI/Charlotte Idrac

Au Sénégal, un pas de plus a été franchi ce jeudi vers la levée de l’immunité parlementaire du député et opposant politique, accusé de viol avec menace par une employée d’un salon de beauté. Des accusations qu’il réfute et qu’il qualifie de machination politique pour l’éloigner de la course présidentielle de 2024.