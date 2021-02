Athlétisme: Lamine Diack bientôt de retour au Sénégal ?

Lamine Diack, l’ancien président de la Fédération internationale d’athlétisme, bloqué en France depuis cinq ans, pourrait bientôt être de retour chez lui. Il a été condamné à quatre ans de prison pour son implication dans un réseau de corruption voué à cacher des cas de dopage en Russie. Une deuxième affaire sur l'attribution des Jeux olympiques de Rio-2016 et Tokyo-2020 est en cours. Pourtant, son interdiction de sortie de territoire a été levée fin décembre. Un « Collectif Lamine Diack » vient de lancer depuis quelques jours une levée de fonds pour réunir la somme de la caution nécessaire.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Dakar, Théa Ollivier

Les 500 000 euros de caution nécessaires à la levée de l’interdiction de sortie de territoire de Lamine Diack ne sont pas encore réunis. Une somme « très importante », commente son avocat Me William Bourdon qui salue tout de même cette décision.

La défense avait demandé à plusieurs reprises que Lamine Diack puisse retourner dans son pays. Une demande enfin acceptée fin décembre. Selon ses avocats, cela s’explique par le premier contrôle judiciaire qui est tombé après le jugement de septembre dernier, et parce que l’instruction de la deuxième affaire est pratiquement terminée. Me Simon Ndiaye, autre avocat de Lamine Diack, précise que l’âge - 87 ans - et la santé fragile de son client ont aussi joué. Mais le Sénégalais qui est accusé de corruption n’a aucune visibilité sur son retour tant qu’il n’aura pas réuni la somme nécessaire.

Le Collectif Lamine Diack, présidé par Majib Sène, a donc lancé une levée de fonds. « Je ne connais pas la situation financière de cette famille, déclare-t-il. Mon devoir, c'est de participer à toute action susceptible de favoriser la libération de Lamine Diack. Et comme ce retour est conditionné par le versement de cette caution, la famille a lancé un appel de solidarité, et nous nous inscrivons dans cette idée. » World Athletics (anciennement Fédération internationale d'athlétisme) n’a pas souhaité réagir.

►Lire aussi : L'affaire Lamine Diack, symbole d'une époque trouble pour la gouvernance du sport mondial

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne