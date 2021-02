Gabon: face à la deuxième vague de Covid-19, le gouvernement durcit les mesures

Un membre du personnel de santé effectue un prélevement lors d'un test pour détecter le Covid-19 chez une patiente à Libreville. AFP - STEEVE JORDAN

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le gouvernement a annoncé vendredi 12 février le durcissement des mesures contre la propagation du Covid-19. Couvre-feu dès 18 heures ; plus de déplacements sans autorisation spéciale hors de Libreville et ses environs ; les vols internationaux limités à deux par semaine et par compagnie ; amende ou fermeture d'un mois pour les commerces qui ne respecteront pas les mesures barrières.