RDC: l'ancien Premier ministre Matata Ponyo répond aux accusations de l'IGF

L'ancien Premier ministre de RDC Augustin Matata Ponyo. (image d'illustration) AFP / Junior D. Kannah

RFI

Mis en cause par l'Inspection générale des finances dans la débâcle du projet agro-industriel de Bukanga Lonzo, Augustin Matata Ponyo a menacé de poursuivre l'IGF en justice pour atteinte à l'honneur et fausses accusations. L'ancien Premier ministre parle d'une cabale politique et de l'instrumentalisation de l'Inspection générale des finances. Matata Ponyo était devant la presse ce vendredi 12 février à Kinshasa.