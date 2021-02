Tchad: une nouvelle manifestation contre un 6e mandat de Déby réprimée

Le président tchadien, Idriss Déby Itno, le 10 février 2020 lors d'une session de l'Union africaine (Image d'illustration). MICHAEL TEWELDE AFP/Archivos

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au Tchad, un deuxième samedi des marches de la colère du peuple avait lieu ce 13 février à l’initiative du parti d’opposition Les Transformateurs, de plusieurs autres partis politiques d’opposition et d’associations de la société civile. On dénombre des blessés et quelques arrestations.