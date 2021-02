Migrants: les Canaries confrontées à une brusque hausse des arrivées

Des migrants venus du Maroc escortés par la police espagnole, après leur arrivée sur la côte des îles Canaries, le mardi 20 octobre 2020. AP Photo/Javier Bauluz

Texte par : Victor Mauriat 6 mn

Au large des côtes marocaines, sur l’archipel espagnol des Canaries, les arrivées de migrants clandestins sont en forte hausse depuis l'année dernière. Selon le ministère de l'Intérieur espagnol, entre 2019 et 2020, le nombre d'arrivées a été multiplié par dix pour atteindre à 23 000 personnes. La route de l'ouest de la Méditerranée n'avait plus été aussi pratiquée depuis plus de nombreuses années alors comment expliquer que cette route soit de nouveau empruntée par les candidats à l’exil ?