Nigeria: arrestations de jeunes lors d'une manifestation au péage de Lekki

Au Nigeria, plus d’une vingtaine de jeunes ont été arrêtées ce samedi alors qu’ils manifestaient afin de réclamer justice pour les victimes de la répression du mouvement #EndSars.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Ndjamena, Madjiasra Nako

Au mois d’octobre, la jeunesse nigériane s’était mobilisée contre les violences policières – jusqu’à ce que l’armée disperse dans le sang un rassemblement sur le péage de Lekki, au sud-ouest de la métropole, le 20 octobre 2020. Le comité judiciaire chargé d’enquêter sur ce drame a acté il y a une semaine la remise en service du péage, provoquant l’émoi des jeunes, qui réclament toujours justice pour les victimes.

Quelques courageux ont donc bravé l’interdiction de se rassembler et chantent pour demander justice, assis à même le sol devant le péage de Lekki. Autour d’eux, les hommes de la police nigériane, lourdement armés.

Un jeune homme s’approche des journalistes pour dire sa tristesse et sa colère. « Ils ont tiré sur des manifestants pacifiques, qui étaient assis, qui agitaient des drapeaux et qui chantaient l’hymne national. Et maintenant, ils veulent remettre le péage en service. C’est impossible. Tout ce qu’on demande, c’est que justice soit faite, rien de plus. Pour ceux sur qui on a tiré, pour ceux qui ont été tués, nous demandons justice. »

« Trois amis à moi ont été tués ici l’année dernière »

En pleine interview, un officier de police saisit le jeune homme et le traine jusqu’au fourgon cellulaire garé un peu plus loin. Derrière les barreaux, un autre manifestant arrêté un peu plus tôt explique pourquoi il a bravé l’interdiction de manifester.

« Je suis là pour défendre les droits de l’homme. Même les officiers de police qui sont ici aujourd’hui savent bien qu’il y a un problème dans ce pays. Trois amis à moi ont été tués ici l’année dernière, mais manifester n’est pas un crime ! »

En tout, ce sont plus d’une vingtaine de jeunes qui ont été systématiquement arrêtés par les forces de l’ordre ce samedi. Ils ont été libérés tard dans la soirée selon Rinu Oduala. Cette jeune femme avait été nommée pour représenter la jeunesse au sein du groupe judiciaire chargé d’enquêter sur le drame de Lekki.

La militante a annoncé qu’elle se retirait de ce comité d'enquête, qui a autorisé la réouverture du péage, alors que « justice n’a pas encore été rendue ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne