RDC: mobilisation contre un foyer d'Ebola au Nord-Kivu

Une employée de l'OMS prépare un vaccin contre le virus Ebola à Mbandaka en RDC. AP - Sam Mednick

Texte par : RFI

En RDC, un troisième cas de maladie à virus Ebola a été confirmé ce vendredi dans la zone de santé de Biena, dans la province du Nord-Kivu. Il s’agit d’une femme qui était en contact avec le premier cas. Pour les autorités, le défi est de circonscrire et de maîtriser l’épidémie le plus rapidement possible. Pour atteindre cet objectif, le ministère de la Santé et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) se mobilisent.